FRANKFURT (Dow Jones)--Elmos Semiconductor haben am Dienstag nachbörslich beim Broker Lang & Schwarz um rund 3 Prozent zugelegt. Der Halbleitersteller hatte am frühen Abend seine Jahresprognose angehoben. Die EBIT-Marge soll nun mehr als 12 Prozent statt nur mindestens 10,1 Prozent erreichen.

Beim Kurs des Reifenherstellers Continental habe sich derweil nichts getan, nachdem am Abend der französische Konkurrent Michelin seine Halbjahreszahlen vorgelegt hatte, so ein Händler. Umsatz und Gewinn von Michelin hatten in den ersten sechs Monaten zugelegt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.264 12.264 +0,0% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

