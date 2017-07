Die Erfüllung des "Sustainable Agriculture Network" (SAN) Standards zeigt das Engagement von Huelquen Farms bezüglich sozialer, umweltschützender und gemeinschaftlicher Verantwortung.

Dole Food Company gab heute bekannt, dass die Huelquen Farm die Prüfung bezüglich des "Sustainable Agriculture Network (SAN) Standards" bestanden hat und nun "Rainforest Alliance Certified™" ist.

Huelquen Farm befindet sich in Paine, Chile, und umfasst 100 ha von Weintrauben unter dem Dole-Namen, sowie unter privaten Namen. Huelquen Farm verbindet traditionelle Sorten wie Crimson Seedless, Flame Seedless, Thompson Seedless und Red Globe mit neuen Sorten wie Great Green, Moon Balls und Timco.

Die Rainforest Alliance ist eine internationale, gemeinnützige Organisation mit über 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Förderung von Nachhaltigkeitstandards für die Landwirtschaft. Der Standard soll die Biovielfältigkeit und natürliche Ressourcen erhalten und das Wohlergehen der Arbeiter, ihrer Familien und ihrer Gemeinden fördern.

"Diese Zertifizierung bestätigt, dass unsere landwirtschaftlichen Praktiken und unser Farm-Management sich weiterentwickelt haben und stellt einen großen Erfolg für uns dar", erklärte Herr Francisco Chacon, President von Dole Diversified. "Wir wollten unseren Beitrag als guter Landwirt und Arbeitgeber leisten, um die Welt zu verbessern. Dieses Engagement findet Nachhall bei unseren Arbeitern und unseren Verbrauchern und ist auch wichtig für die Kunden unserer Einzelhandelspartner."

Über die Dole Food Company

Die Dole Food Company, Inc. ist einer der größten Hersteller und Vermarkter von qualitativ hochwertigem frischem Obst und Gemüse weltweit. Dole ist bei vielen der verkauften Produkte sowie bei Bildung und Forschung zu Ernährungsfragen Branchenführer. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dole.com.

Über Dole Chile

Dole nahm den Betrieb in Chile im Jahr 1982 auf und ist der größte Exporteur von chilenischem Obst. Das Unternehmen exportiert Sommerfrüchte, einschließlich Weintrauben, Äpfel, Birnen, Blaubeeren, Kirschen, Kernobst (z. B. Pfirsiche und Pflaumen) und Kiwifrüchte von ca. 730 ha eigenem Gelände, ca. 1.050 ha Pachtgelände und ca. 5.670 ha Vertragsgelände in Chile, ca. 810 ha Vertragsgelände in Argentinien und ca. 730 ha Vertragsgelände in Peru.

Über die Rainforest Alliance

Die Rainforest Alliance ist eine internationale, gemeinnützige Organisation und ein wachsendes Netzwerk von Menschen, die zusammen daran arbeiten, die Biovielfältigkeit zu erhalten und nachhaltigen Lebensunterhalt zu gewährleisten. 2017 feiert die Rainfores Alliance ihren 30. Jahrestag. Ihr Ziel ist es nach wie vor, den Planeten durch kreative, pragmatische Zusammenarbeit mit Landwirten, Förstern, Unternehmen und Verbrauchern zur Schaffung von starken Wäldern und gesunden Gemeinden rund um die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.rainforest-alliance.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170725006569/de/

Contacts:

Dole Food Company, Inc.

William Goldfield, 818-874-4647

william.goldfield@dole.com