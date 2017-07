Andersen Global ist sehr erfreut, aufgrund einer Zusammenarbeitsvereinbarung mit UnityFour und Pistiolis-Triantafyllos & Associates eine neue Präsenz in Griechenland und Zypern bekanntgeben zu können. Gemeinsam bieten diese Firmen Rechts-, Steuer- und Buchhaltungsdienstleistungen in Griechenland sowie Steuer-, Buchhaltungs- und Treuhanddienstleistungen in Zypern. Die Hinzunahme dieser Gruppen als Kooperationspartner von Andersen Global ist der erste Schritt auf dem Weg zu einer formelleren Beziehung und erfolgt im Rahmen einer umfassenderen Expansionsstrategie im Mittelmeerraum.

Nikos Siakantaris, führender Partner bei UnityFour Griechenland, äußerte sich hierzu folgendermaßen: "Wir sind von unserer Zusammenarbeit mit Andersen Global begeistert, da uns dies beim Aufbau einer breiteren geografischen Plattform unterstützen und dafür sorgen wird, dass wir unseren Klienten sogar noch umfangreichere und hochqualitative grenzüberschreitende Dienstleistungen bieten können."

"Es ist uns eine große Freude und Ehre, mit Andersen zusammenzuarbeiten", erklärte Nakis Kyprianou, Managing Partner von UnityFour Zypern. "Wir sind überzeugt, dass diese Zusammenarbeit unseren Klienten und den Mitgliedsfirmen von Andersen Global eine einmalige Gelegenheit für hochwertige globale Strukturierungsleistungen bietet."

UnityFour und Pistiolis-Triantafyllos & Associates bringen bei ihrem Beitritt zu Andersen Global zwei Niederlassungen und einen Konzernverbund von etwa 55 qualifizierten Fachkräften mit ein. Mit UnityFour als Steuerabteilung und Pistiolis-Triantafyllos & Associates als Rechtsabteilung haben diese Firmen über Jahre hinweg zusammengearbeitet, um herausragende Lösungen für Unternehmen wie auch Einzelpersonen zu liefern; dazu gehören Unternehmens- und M&A-Dienstleistungen, Dienstleistungen zur Einhaltung behördlicher Auflagen, Dienstleistungen zur Einhaltung der Körperschaftssteuer, Einhaltung der Vorschriften für indirekte Steuern, Steuerberatungsleistungen, Mehrwertsteuer-Dienstleistungen und Dienstleistungen für internationale Steuern.

Theodore Pistiolis und Anastasios Triantafyllos, Managing Partners bei Pistiolis-Triantafyllos & Associates, merkten an: "Nicht nur unsere Wertvorstellungen stimmen mit denen von Andersen überein, wir sind uns auch darüber im Klaren, dass die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Fachkräften von Vorteil für unsere Klienten und unerlässlich für den Aufbau eines wirklich globalen Unternehmens ist."

Mark Vorsatz, CEO von Andersen Tax, bemerkte: "Wir sind nun seit mehreren Jahren mit Nikos, Theodore, Taso und Nakis im Gespräch, und die Partner bei UnityFour und Pistiolis-Triantafyllos & Associates verkörpern genau die Qualitäten, auf die wir bei Andersen achten. Diese Zusammenarbeit ist der angemessene nächste Schritt bei unserer Expansion in diesem Teil der Welt. Die Hinzunahme von Niederlassungen in Griechenland und Zypern verdeutlicht unser Engagement, Klienten reibungslos in Schlüsselmärkten zu betreuen, und UnityFour und Pistiolis-Triantafyllos & Associates werden bei unseren Bemühungen zur Geschäftsentwicklung in der Region eine wesentliche Rolle spielen."

Einschließlich der Niederlassungen in Griechenland und Zypern beschäftigt Andersen Global über 2.000 Fachkräfte weltweit und verfügt mit seinen Mitgliedsfirmen und Kooperationspartnern über 70 Niederlassungen.

