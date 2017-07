Liebe Leser,

diesen Termin sollten sich Aktionär von Dialog Semiconductor ("Dialog Semi") vormerken: Das Unternehmen hat mitgeteilt, dass es am kommenden Donnerstag, 27. Juli, die neuen Quartalszahlen geben wird. Dazu soll es einen sogenannten "conference call" geben, der um 9:30 Uhr Londoner bzw. 10:30 Uhr Frankfurter Zeit beginnen soll. Es gibt eine klare Linie, an der die kommenden Zahlen gemessen werden können: Die Prognose des Managements. Denn das hatte in Bezug auf den Umsatz für ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...