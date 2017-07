FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.07.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.07.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

9DM XFRA US25820R1059 DORCHESTER MINERALS DL-01 0.277 EUR

BBN XFRA US09253U1088 BLACKSTONE GROUP L.P. 0.273 EUR

AY1 XFRA US0188021085 ALLIANT ENERGY DL-,01 0.270 EUR

TZ7 XFRA JP3553200001 TOHO CO. LTD. 0.193 EUR

SPH1 XFRA JP3420600003 SEKISUI HOUSE 0.285 EUR

SMU XFRA JP3322950001 SAMCO INC. 0.154 EUR

31X XFRA GG00B1ZBD492 NB PRIVATE EQUITY PART.A 0.215 EUR

IVKA XFRA GB00B17BBQ50 INVESTEC PLC LS-,0002 0.145 EUR

H4ZI XFRA DE000A1C22Q4 HSBC MSCI EM F.E.UC.ETFDZ 0.232 EUR

H4ZH XFRA DE000A1C22P6 HSBC MSCI P.XJP UC.ETF DZ 0.208 EUR

H4ZC XFRA DE000A1C0BD3 HSBC MSCI JP UCITS ETF DZ 0.224 EUR

8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.034 EUR

J6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.016 EUR

41Z XFRA CA86880Y1097 SURGE ENERGY INC. 0.005 EUR

8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.041 EUR

R7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.081 EUR

PXK XFRA CA7170461064 PEYTO EXPL.+DEVEL.CORP. 0.075 EUR

9MU XFRA CA6252841045 MULLEN GROUP LTD 0.021 EUR

IBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.014 EUR

E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR

016 XFRA CA22576C1014 CRESCENT POINT ENERGY 0.021 EUR

YAAA XFRA CA1366812024 CANADIAN TIRE CORP.LTD.CL 0.446 EUR

C1U XFRA CA13650J1049 CDN REAL ESTATE INV. TR. 0.107 EUR

CF7 XFRA CA1254911003 CI FINANCIAL CORP. 0.081 EUR

7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.137 EUR

GJ7 XFRA BMG9316Y1084 VALUETRONICS HLDGS DL-,10 0.022 EUR

PL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.026 EUR

BGK XFRA US05544A1097 BG STAFFING INC. DL-,01 0.215 EUR

C7J1 XFRA CA83179X1087 SMART REAL EST. I. V.VTG 0.097 EUR

W66A XFRA US7185492078 PHILLIPS 66 PRT. LP UTS 0.528 EUR

1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.062 EUR

4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.154 EUR

JOHB XFRA BMG5150J1577 JOHNSON EL.HLDGS HD-,05 0.037 EUR

6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR

6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.022 EUR