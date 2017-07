Die Aktie des Schokoladen-Herstellers musste einen kräftigen Rücksetzer verdauen, nachdem der gemeldete Halbjahresumsatz und -gewinn hinter den Erwartungen zurückblieb. Besonders enttäuscht wurde aufgenommen, dass Lindt mit einem organischen Wachstum von 3,6 % fast zur Hälfte unter den Erwartungen geblieben war. Auch beim Ebit und Reingewinn wurden die Analystenschätzungenletztlich verfehlt. Und quasi als i-Tüpfelchen dann noch die Bemerkung, dass man für das Gesamtjahr mit einem etwas geringeren Umsatzwachstum rechnet als bislang kommuniziert. Das Resultat: Die Aktie wurde in den Bereich von 5.100 Franken je Anteilsschein in den Keller geschickt. Das durften wir uns jetzt von der Seitenlinie aus ansehen, weil wir bereits vor drei Wochen ausgestoppt wurden. Doch auch, wenn man die aktuelle Enttäuschung des Marktes nachvollziehen kann, halten wir den Abschlag in dieser Deutlichkeit für überzogen und sehen hier gute Chancen für eine Erholung. Da noch das Risiko bestehen könnte, ineinem negativen Marktumfeld das Tief aus dem vergangenen Dezember bei 4.900 Franken zu testen, würden wir an dieser Stelle nur mit einer kleinen Anfangsposition einen Fuss in dieTür stellen, um dann je nach Marktlage nachzukaufen oder zu verbilligen.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Zürcher Trend Nr. 30.



