Bad Ragaz - Das Messtechnikunternehmen Inficon hat im zweiten Quartal 2017 einen Umsatzsprung hingelegt und dabei auch die Gewinnziffern deutlich gesteigert. Die Prognosen der Analysten wurden dabei aber nicht ganz erreicht. Dennoch erhöht das Unternehmen die Prognosen für das Gesamtjahr sowohl für den Umsatz als auch für die operative Marge.

Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 24% auf 93,6 Mio USD. Unter Ausklammerung von Währungseinflüssen (-1 Prozentpunkt) legte der Quartalsumsatz organisch um 25% zu, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt.

Wichtigster Markt mit stärkstem Wachstum

Der Umsatz habe in allen Zielmärkten ausser in Security & Energy (-42%) im Vorjahresvergleich zweistellig zugelegt, heisst es. So zogen die Verkäufe im wichtigsten Geschäftsfeld Semi & Vacuum Coating um über 55% auf 43,3 Mio USD an. Dessen Umsatzanteil beläuft sich damit auf über 46%. Diese "erfreuliche" Entwicklung zeige sowohl den anhaltenden Boom im Bereich der OLED-Bildschirm-Technologie, als auch die anhaltend ...

