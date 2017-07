Zürich - Der Verwaltungsrat der Bellevue Group ernennt Thomas Pixner spätestens per 1. Februar 2018 zum CEO der Bank am Bellevue und Mitglied der Geschäftsleitung der Bellevue Group. Zudem wird Veit de Maddalena im Rahmen der Generalversammlung im März 2018 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Beide verfügen über langjährige Erfahrung in der privaten Vermögensverwaltung und einen umfangreichen Leistungsausweis.

Thomas Pixner (55) agiert seit über 20 Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen im internationalen Wealth Management. Seit 2007 war Pixner als Mitglied des Executive Committee Wealth Management & Trust sowie Head Investments Switzerland der Rothschild Bank AG tätig. Zuvor zeichnete er für das Private ...

Den vollständigen Artikel lesen ...