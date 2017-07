Nach dem jüngsten Kurs-Rücksetzer am Gesamtmarkt notiert die Aktie von Fresenius wieder auf einem spannenden Niveau. Für risikobereite Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf die Aktie der im DAX notierten Fresenius vor.

Fresenius hat den "Corporate Finance Award" für die Übernahme von Spaniens größtem privaten Krankenhausbetreiber Quirónsalud erhalten. Der Preis wird jährlich von der Börsen-Zeitung für herausragende Transaktionen vergeben. Neben der Finanzierung wird auch der strategische Ansatz der Übernahme bewertet. Mit der Übernahme "ist Fresenius im Klinikgeschäft ein Quantensprung gelungen", so die Börsen-Zeitung. Inwieweit sich die Übernahme von Quirónsalud in den Zahlen nach dem zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres niederschlägt, werden wir am kommenden Dienstag erfahren. Dann nämlich wird Fresenius nach eigenen Angaben frische Quartalszahlen bekannt ...

