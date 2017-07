Wenn das, was sich am Dienstag bei der 3M-Aktie (3M steht für den alten Namen Minnesota Mining & Manufacturing) abspielte, symptomatisch für den Gesamtmarkt ist, müssten sich die bullischen Akteure warm anziehen. Denn die im Dow Jones notierte 3M-Aktie wurde am Dienstag mit einem Minus von gut fünf Prozent förmlich abgeschossen - wegen "Kleinkram".

