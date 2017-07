Am deutschen Anleihemarkt dürften die Akteure schon wieder ins Schwitzen kommen. Zuerst hieß es, die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank in ihrer Sitzung am 20. Juli eine Abkehr von der jahrelangen Niedrigzinspolitik ankündigen werde, habe die Anleihekurse und ihr Futures-Barometer Bund Future seit Ende Juni massiv unter Druck gesetzt.

