Bad Marienberg - Die FCR Immobilien AG, ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren mit attraktivem Renditepotenzial in Deutschland fokussierter Investor, stärkt das Immobilienportfolio durch zwei weitere Zukäufe in Datteln (Nordrhein-Westfalen) und Burgdorf (Niedersachsen), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...