Laut ABB soll sich die Akquisition des Automatisierungs-Herstellers B&R voraussichtlich bereits im ersten Jahr positiv auf den operativen Gewinn je Aktie auswirken. "Ich freue mich sehr, B&R jetzt offiziell bei ABB willkommen zu heißen", erklärte Ulrich Spiesshofer, CEO von ABB. "Die Investition in ein neues Zentrum für Forschung und Entwicklung, das am Hauptsitz in Oberösterreich gebaut wird, unterstreicht unsere Absicht zum zügigen Ausbau der Geschäftsaktivitäten von B&R."

Nach Abschluss der Transaktion wird B&R als neue globale Geschäftseinheit "Maschinen- und Fabrikautomation" Teil der ABB-Division Industrieautomation und die Geschäftsaktivitäten von ABB mit speicherprogrammierbaren Steuerungen übernehmen. ...

