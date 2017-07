Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Nasdaq -0,18% auf 5930,65, davor 12 Tage im Plus (6,14% Zuwachs von 5597,9 auf 5941,37), Amgen -0,09% auf 180,89, davor 8 Tage im Plus (4,5% Zuwachs von 173,27 auf 181,06), Daimler +0,23% auf 61,06, davor 8 Tage im Minus (-6,94% Verlust von 65,46 auf 60,92), Porr -0,57% auf 29,45, davor 6 Tage im Plus (7,71% Zuwachs von 27,5 auf 29,62), Gilead Sciences -0,87% auf 73,74, davor 6 Tage im Plus (5,41% Zuwachs von 70,57 auf 74,39), Noratis -0,14% auf 18,27, davor 6 Tage im Plus (7,08% Zuwachs von 17,09 auf 18,3), Deutsche Boerse+1,52% auf 92,85, davor 6 Tage im Minus (-5,46% Verlust von 96,74 auf 91,46), Epigenomics +3,14% auf 5,12, davor 6 Tage im Minus (-6,34% Verlust von 5,3 auf 4,96), Baidu -0,81% auf 197,05, davor 5 Tage im Plus (5,54% Zuwachs von...

