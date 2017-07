FRANKFURT (Dow Jones)--Fraport hat sich mit Peru auf Details zum Ausbau des Flughafens Lima geeinigt und will im kommenden Jahr mit den Bauarbeiten beginnen. Das Ausbauprogramm umfasse ein Investitionsvolumen von rund 1,5 Milliarden US-Dollar, wie der Flughafenbetreiber mitteilte. Die Ausbaupläne sehen laut Fraport zunächst den Bau einer zweiten Start- und Landebahn vor. Des Weiteren sollen auch ein neues Passagierterminal und sonstige Infrastruktureinrichtungen gebaut werden.

Die Flughafengesellschaft Lima Airport Partners, die sich im Mehrheitsbesitz von Fraport befindet, hat sich mit der Regierung des Landes auf Änderungsvereinbarungen zum 2001 geschlossenen Konzessionsvertrag über den Betrieb des Flughafens geeinigt, wie der MDAX-Konzern weiter mitteilte. Damit würden Zeitpunkt und Modalitäten für die Übergabe des Baulands geregelt, das für die Erweiterung des Flughafens benötigt werde.

"Als einer der erfolgreichsten Flughäfen im internationalen Beteiligungsportfolio der Fraport AG hat Lima durchgehend starke Wachstumsraten sowie ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit erzielt und zahlreiche Auszeichnungen erhalten", erklärte Fraport-Chef Stefan Schulte.

Lima hat sich zu einem der am schnellsten wachsenden Airports in Südamerika entwickelt. Die Fraport-Tochtergesellschaft LAP hatte im November 2000 von der peruanischen Regierung den Zuschlag für den Betrieb und Ausbau des Flughafens Lima erhalten. Der Konzessionsvertrag, der offiziell 2001 in Kraft trat, hat eine Laufzeit bis zum Jahr 2041. Zu den Anteilseignern von LAP gehören neben der Fraport AG - mit einem Mehrheitsanteil von 70,01 Prozent - die IFC International Financial Corporation, die einen Anteil von 19,99 Prozent an der Gesellschaft hält, sowie AC Capitales SAFI SA mit einer Beteiligung von 10 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2017 01:29 ET (05:29 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.