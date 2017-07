NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Novartis von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 88 Franken angehoben. Der Schweizer Pharmakonzern sei mittlerweile in einer besseren Verfassung, schrieb Analyst Vincent Meunier in einer Studie vom Mittwoch. Fest macht er dies unter anderem am Nachrichtenfluss der vergangenen Quartale, anstehenden Produkteinführungen sowie einem möglichen Gebot für die Augenheil-Sparte Alcon./tih/la

Datum der Analyse: 26.07.2017

