PARIS (dpa-AFX) - Der zuletzt kräftige Kursrückschlag der Lufthansa-Aktien bietet Anlegern nach Einschätzung der Societe Generale (SocGen) eine attraktive Chance zum Positionsaufbau. Die Geschäfte der Fluggesellschaft liefen weiterhin gut und die Kapazitätsdisziplin auf den wichtigen Interkontinental-Routen sei besser als auf der Kurzstrecke, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer Studie vom Mittwoch.

An seiner Kaufempfehlung änderte der Experte folglich nichts, das Kursziel hob er aber von 19,50 auf 24,00 Euro an. Gemessen am aktuellen Kurs von 18,72 Euro traut er den Titeln damit einen Zuwachs um gut 28 Prozent zu.

Kuhn betonte, dass die Airline im zweiten Quartal mit ihrem bereinigten operativen Gewinn (Ebit) die Markterwartungen deutlich übertroffen habe und der Ausblick auf das zweite Halbjahr zumindest auf den ersten Blick eher konservativ erscheine.

Die Stärke der Lufthansa auf der Langstrecke sollte das Gewinnwachstum weiter stützen, erklärte der Experte. Er geht davon aus, dass das positive Branchenumfeld anhalten wird. Seine Prognose für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit) im Jahr 2017 erhöhte er um 23 Prozent.

Gemäß der Einstufung "Buy" wird die Aktie nach Einschätzung der Analysten von SocGen auf Sicht von zwölf Monaten einen absoluten Gewinn (Kursentwicklung + Dividende) von mindestens 15 Prozent aufweisen./ajx/mis/stb

Analysierendes Institut Societe Generale S.A.

ISIN DE0008232125

AXC0111 2017-07-26/11:04