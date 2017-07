Der Media-Saturn-Eigner Ceconomy bekommt im französischen Markt einen Fuß in die Tür. Das Unternehmen übernimmt einen Anteil von 24 Prozent beim Elektronikhändler Fnac Darty.

Der Media-Saturn-Eigner Ceconomy steigt bei dem Elektronikhändler Fnac Darty ein und sichert sich damit einen Zugang zum französischen Markt. Dieser ist der drittgrößte in Europa und bei Media Markt und Saturn ein weißer Fleck auf der Karte. Eine frühere Expansion in das Nachbarland war 2010 nach Verlusten gescheitert. Doch nun wird auch unter dem Druck des Online-Handels eine Konsolidierung der stark fragmentierten Elektronik-Händler in Europa erwartet. Ceconomy hatte bereits angekündigt, dabei eine aktive Rolle spielen zu wollen.

Für 452 Millionen Euro übernehme Ceconomy von der Familien-Holding Artemis einen Anteil von 24 Prozent an Fnac Darty, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. ...

