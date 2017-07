Kurzläufer - die Ferratum Capital Germany GmbH, eine Tochtergesellschaft der finnischen Ferratum Oyj, hat via Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern in Deutschland und Polen eine unbesicherte Anleihe in Höhe von 20 Millionen Euro begeben.ANLEIHE CHECK: Die neue Ferratum-Anleihe 2017/18 (WKN A2GS10) hat einen Kupon von 4,00 Prozent pro Jahr und läuft bis zum 21. Oktober 2018. Die Einbeziehung der neuen Anleihe an der Frankfurter Börse wird voraussichtlich ...

