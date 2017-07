Köln (ots) - Schräg, inspirierend, gut - mit dem Start des neuen werbefinanzierten Streaming-Portals WATCHBOX geht die Mediengruppe RTL Deutschland inhaltlich neue Wege



Das neue kostenlose Streaming-Portal ermöglicht ab sofort allen Nutzern, ihren Filme- und Serien-Horizont durch ungewöhnliche Empfehlungen zu erweitern. Das WATCHBOX-Team bietet hierzu zum Start über 100 redaktionelle Empfehlungslisten (z.B. "Hollywoodstars in ihren ersten Rollen", "Preisgekrönte Indie-Perlen", "Schießwütig - mehr Waffen als Darsteller"), die Lust aufs Entdecken machen. Dabei können alle Inhalte im Gegensatz zu abofinanzierten Streaming-Angeboten jederzeit kostenlos, ohne Anmeldung und Abonnement abgerufen werden. Im Mittelpunkt des Film- und Serien-Portfolios stehen die Genres Independent, British, Horror, Komödie, Science Fiction, Thriller und Anime. Als Nachfolger und Weiterentwicklung von Clipfish möchte WATCHBOX Entdecker erreichen, die auf der Suche nach besonderen Inhalten abseits des Mainstream sind. Das Angebot wird von RTL interactive, einem Unternehmen der Mediengruppe RTL, produziert und verfügt zum Start über mehr als 1.000 Filme und 3.000 Serien-Episoden und wird ständig weiter ausgebaut.



Thorsten Sandhaus, Leiter WATCHBOX: "Mit WATCHBOX erweitern wir gezielt das umfangreiche Video-Portfolio der Mediengruppe RTL mit außergewöhnlichen Serien- und Film-Inhalten für eine junge Zielgruppe. Dabei setzen wir ganz bewusst gemäß unseres Kerngeschäftes auf ein werbefinanziertes Modell als attraktive und kostenlose Ergänzung zu abofinanzierten Angeboten."



Zu den inhaltlichen Highlights gehören genreübergreifend Filme, wie der britische Drama-Thriller Match Point. Das Werk von Star-Regisseur Woody Allen wurde sowohl für den Oscar als auch für die Golden Globe Awards nominiert. Auch die schwarzhumorige Drama-Komödie Leaves of Grass mit Golden Globe-Gewinner Edward Norton in einer Doppelrolle steht repräsentativ für das überzeugende WATCHBOX-Spielfilmangebot. Das eigensinnige, teils exklusive Portfolio des Streaming-Portal-Neulings spiegelt sich auch in den angebotenen Serien wider. Für reichlich Nervenkitzel sorgt die kanadische Serie Darknet, die bei WATCHBOX ihre Deutschland-Premiere feiert. Die deutsche Synchronisation wurde dafür exklusiv beauftragt. Sowohl die preisgekrönte britische Sci-Fi-Serie Utopia, als auch die schwedische Sci-Fi-Serie Real Humans sind bei WATCHBOX, erstmals exklusiv auf einem werbefinanzierten Streaming-Portal zu finden. Mit seinem umfangreichen Anime-Sortiment, weiß WATCHBOX auch in diesem speziellen Genre zu überzeugen. Durch etablierte Namen wie Naruto oder Yu-Gi-Oh! sowie aktuelle Titel wie Gate oder Noragami werden sowohl Interessierte als auch Kenner fündig. Zusätzlich können die Nutzer bei WATCHBOX ausgewählte TV-Highlight-Clips aus den Programmen der Mediengruppe RTL abrufen.



Das Streaming-Portal WATCHBOX ist multiscreen - überall und jederzeit - auf Smart TV-Geräten, PC, Smartphone und Tablet verfügbar. Dazu gibt es Apps für Amazon Fire TV, Xbox One, Apple TV, Android und iOS. Weitere Plattformen folgen in Kürze. WATCHBOX ist darüber hinaus mobil abrufbar und passt sich automatisch dem jeweiligen Endgerät an. Außerdem ist WATCHBOX über den Standard HbbTV für Smart TV über den Red-Button-Aufruf bei den Sendern RTL, VOX und bei NITRO verfügbar. Hinzu kommt, dass WATCHBOX als eigenständiger Channel über TV NOW, das Bewegtbildangebot der Mediengruppe RTL, abrufbar ist.



OTS: Mediengruppe RTL Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/72183 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_72183.rss2



Pressekontakt: Niklas Klütsch Unternehmenskommunikation Mediengruppe RTL Deutschland Telefon: +49 221-456-743-14 niklas.kluetsch@mediengruppe-rtl.de