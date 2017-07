Die Wertpapierexperten von Warburg Research haben ihr Votum für die Aktien des steirischen Maschinenbauers Andritz von "Buy" auf "Hold" gesenkt. Das Kursziel sieht das Analysten-Team um Arash Roshan Zamir bei 56,00 Euro.

Für die am 4. August anstehenden Geschäftszahlen für das zweite Quartal erwarten die Experten ein gedämpftes Ergebnis. Zuvor hatte Andritz starke Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Für das Gesamtjahr gehen die Experten von einem moderaten Wachstum aus.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Warburg-Analysten 3,09 Euro für 2017, sowie 3,27 bzw. 3,34 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzungen je Titel belaufen sich auf 1,70 Euro für 2017, sowie 1,82 bzw. 1,84 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Mittwochvormittag notierten die Andritz-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,08 Prozent bei 51,97 Euro.

