Die EYEMAXX AG habe laut SRC Research überzeugende Zahlen für das erste Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres veröffentlicht. Darüber hinaus habe das Unternehmen gute Fortschritte auf der Projektseite erzielt und die Pipeline weiter ausgebaut, weswegen die Analysten weiterhin gute Perspektiven sehen und sich für die Aktie zuversichtlich zeigen.

Im ersten Halbjahr habe EYEMAXX das EBIT um rund 30 Prozent auf 4,5 Mio. Euro und das Nettoergebnis um 13 Prozent auf 1,32 Mio. Euro gesteigert. Auch das Eigenkapital des Unternehmens habe sich erhöht, von 38 Mio. Euro zum Ende des Geschäftsjahres 2015/16 auf nun knapp 41 Mio. Euro. Zusammen mit der Veröffentlichung der Zahlen habe das Unternehmen auch seine Prognose einer weiteren deutlichen Gewinnsteigerung für das Gesamtjahr, das am 31. Oktober ende, erneut bekräftigt.

Während des ersten Halbjahres seien zudem weiterhin gute Fortschritte auf der Projektseite erreicht worden. Dazu zählen die Analysten von SRC Research unter anderem die Einigung auf einen Teilverkauf des Postquadratprojektes in Mannheim sowie den lukrativen Verkauf einer Immobilie in Tschechien. Auch das Wohnprojekt Park Apartments Potsdam sei bereits vor Baubeginn für mehr als 18 Mio. Euro verkauft worden. Zuletzt habe das Unternehmen zudem den Start eines neuen Wohnprojekts in Bonn mit einem Volumen von 20 Mio. Euro verkündet, in dessen Rahmen die Errichtung von insgesamt 32 hochwertigen Eigentumswohnungen in zwei Gebäudekomplexen geplant sei. Der Baubeginn werde für das erste Quartal 2018 erwartet und das Projekt solle bis Frühling 2019 abgeschlossen sein.

Durch dieses Projekt sei die Pipeline des Unternehmens nach Darstellung von SRC Research nun auf 570 Mio. Euro gewachsen.

Ausgehend von den von SRC Research als "sehr zufriedenstellend" bewerteten Zahlen des ersten Halbjahres und von dem neu gestarteten Projekt in Bonn hat SRC Research sein Kursziel von 18 Euro wie auch das Rating "Kaufen" bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.src-research.de/pdf/EYEMAXX_24July2017.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.