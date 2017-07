Ehingen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die YNDA GmbH freut sich über einen prominenten neuen Investor. Ab sofort ist Timo Hildebrand, Meisterheld des VfB Stuttgart und ehemaliger Nationaltorwart, als Gesellschafter mit an Bord des jungen Teams aus Ehingen, das die blaue Limonade MINTANINE produziert und weltweit vermarktet.



MINTANINE (www.mintanine.com) ist eine extrem erfrischende Limonade, die ohne synthetische Aromen oder Koffeinträger auskommt. Mit seinem natürlichen Geschmack aus frischer Minze, Limette und Zitrone sowie seiner eisblauen Färbung ist MINTANINE die erste echte Alternative zu den klassischen Energy Drinks. Mit 15mg/100ml Koffein aus natürlichem Guarana ist MINTANINE kein Energy Drink sondern eine Limonade, die sauber auf Zug hält - klassische Energy Drinks enthalten 32mg/100ml Koffein und Taurin.



Timo Hildebrand kommentiert: "Die Jungs aus Ehingen sind extrem ehrgeizig und wissen ganz genau, was sie tun. Und mit MINTANINE haben sie ein super Produkt am Start. Zudem haben sie spannende und vielversprechende Projekte in der Pipeline, um ihre Marke zielstrebig zu positionieren. Gemeinsam mit meinem Bruder beobachte ich die YNDA schon länger mit großem Interesse. Jetzt freue ich mich sehr, Teil des Teams zu sein und die nächsten großen Schritte gemeinsam zu gehen."



Michael Höfler ist CEO und gemeinsam mit Alexander Siebert Gründer der YNDA. Er sagt: "Wir sind sehr glücklich mit Timo als neuem Gesellschafter. Er ist nicht nur ein Sympathieträger sondern auch ein kluger Kopf, der seine Investments sehr sorgfältig auswählt. Daher ist sein Einstieg für uns zugleich auch Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind."



Dem jungen Team der YNDA GmbH (You Never Drink Alone) ist es gelungen, sich und ihr Produkt MINTANINE in einem von Industrie und millionenschweren Marketingbudgets beherrschten Umfeld durchzusetzen. Aktuell ist MINTANINE im deutschsprachigen Raum an ca. 3.000 Verkaufsstellen im Lebensmittel-Einzelhandel präsent, und von Deutschland aus wurde die Marke konsequent im Ausland positioniert. 2016 betrug die Exportquote 70%. Mit der Gründung einer Tochtergesellschaft in Seoul werden seit August 2016 Südkorea und die asiatischen Märkte in Angriff genommen.



Über MINTANINE®



MINTANINE überzeugt mit der vollen Ladung an frischer Minze, verfeinert mit einem Hauch von Zitrone und Limette. Die blaue Limonade bietet ein völlig neues Geschmackserlebnis und wirkt dabei angenehm belebend. MINTANINE enthält keine synthetischen Aromen oder Koffeinträger, kein Taurin, kein Aspartam, kein Inosit, sondern natürliches Guarana. MINTANINE® ist eine eingetragene Marke der YNDA GmbH. www.mintanine.com



OTS: Mintanine newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114269 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114269.rss2



Pressekontakt: YNDA GmbH Christian Prechtl Talstraße 14 (Businesspark BED, ehem. Schlecker-Zentrale) DE-89584 Ehingen



mobil: +49 177 28 28 111 mail: christian.prechtl@mintanine.com



www.ynda.de www.mintanine.com