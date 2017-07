Lauda-Königshofen - Koenig & Bauer-Aktie vor Ausbruch - Chartanalyse In den letzten Jahren herrschte bei dem Wertpapier von Koenig & Bauer (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB, Nasdaq OTC-Symbol: KOEBF) relativ gesehen Flaute - erst als der Wert endlich zum Ende des Jahres 2015 über seine bis dahin gültige Handelsspanne von 30,00 Euro zulegte, wurde eine dynamische Kursrally gestartet und erlaubte es binnen zwei Jahren bis auf ein Verlaufshoch von grob 65,00 Euro anzusteigen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...