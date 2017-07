FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Zahl der Zeitungsleser in Deutschland ist leicht gesunken. Gegen den allgemeinen Trend bauen insbesondere die überregionalen Tageszeitungen ihre Reichweiten aus. Das geht aus der am Mittwoch in Frankfurt veröffentlichten Media-Analyse (MA) hervor, die sich auf die Nutzung des gedruckten Mediums konzentriert. Nicht berücksichtigt wurde die Online-Nutzung, die die Reichweite noch einmal deutlich erhöht.

Nach der Untersuchung erreichen die Tageszeitungen bundesweit 40,6 Millionen Menschen - ein Verlust von 600 000 Lesern binnen eines Jahres. Im Vorjahr war der Rückgang allerdings noch mit 1,1 Millionen Lesern noch deutlich größer. Aktuell lesen 57,9 Prozent (MA 2016: 59,2 Prozent) der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren eine Tageszeitung.

Viele Leser dazugewonnen haben die überregionalen Abo-Tageszeitungen. Die "Süddeutsche Zeitung" kommt jetzt auf 1,24 Millionen (plus 110 000). Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" erreicht 760 000 (plus 70 000). Dahinter kommt "Die Welt" mit 710 000 (plus 10 000). Die "Tageszeitung" (taz) bleibt mit 210 000 konstant.

Meist gelesenes Blatt ist mit großem Abstand nach wie vor die Boulevardzeitung "Bild", die pro Ausgabe 9,77 Millionen Menschen erreicht. Im Vergleich zur MA vom Juli vergangenen Jahres ist das ein Rückgang von 190 000 Lesern. Für die repräsentative Untersuchung wurden mehr als 136 000 Menschen (ab 14 Jahre) nach ihrer Nutzung von Tageszeitungen in gedruckter Form befragt.

Leicht rückläufig sind die Reichweiten der Zeitschriften, die bundesweit 62,8 Millionen Leser erreichen. Das entspricht 89,6 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren. Bei der vorangegangenen Zeitschriften-MA im Januar dieses Jahres waren es 90,2 Prozent.

Starke Gewinne gab es im Segment der Magazine aus dem Segment Wirtschaft und Geldanlage. "Capital" legte um 200 000 auf 880 000 Leser zu. "Focus Money" erreicht 570 000 Menschen - ein Zuwachs von 160 000.

Auch Zeitschriften, die sich dem Thema Garten und Wohnen widmen, legten an Reichweite zu. "Lisa Blumen & Pflanzen" kommt auf 740 000 Leser, ein Plus von 110 000. "Das Haus" hat 1,25 Millionen Leser - ein Zuwachs von 100 000. Verluste gab es bei vielen Lifestyle-Zeitschriten.

Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse, in der Unternehmen aus Medien- und Werbewirtschaft kooperieren, ermittelt regelmäßig die Reichweiten von Presse und Hörfunk in Deutschland./tom/DP/stb

