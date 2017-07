BlueOrchard zielt darauf ab, das Angebot für Public-Equity-Investitionen zu erweitern und damit das gesamte Spektrum des Impact Investing-Universums abzudecken. Der Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der in Zürich ansässigen Carnot Capital, die auf Investitionen in Unternehmen mit energie- und ressourceneffizienten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...