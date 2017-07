Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Geschäftsaktivitäten Bandstahl und Stahlhandel dürften ein weiteres starkes Quartal gezeigt haben, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer Studie vom Mittwoch. Allerdings könne eine Neubewertung des Anteils an Aurubis dies teilweise ausgleichen. Gleichwohl stellte der Experte höhere Gewinnschätzungen für Salzgitter in Aussicht./bek/la Datum der Analyse: 26.07.2017

ISIN: DE0006202005