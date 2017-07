London (ots/PRNewswire) -



Rakuten Fits Me, der Spezialist für Größen und Passform, gibt heute die Einführung von Fit Origin, Essential Edition bekannt. Diese neue Ausgabe stellt allen eCommerce-Bekleidungseinzelhändlern zum ersten Mal Online-Passformempfehlungen kostenlos zur Verfügung, damit Einkäufer sich von dem Problem Größe lösen und die ultimative Erfahrung in der Personalisierung im Einzelhandel machen können.



Fit Origin ist die marktführende Technologie, die Bekleidung genau an die Körperform von Online-Kunden anpasst. Das Produkt ist bereits bei führenden Einzelhändlern wie Hawes & Curtis und George (Asda) im Einsatz. Es hilft ihnen, die Personalisierung in der Vermarktung an ihre Online-Verbraucher zu optimieren und - mithilfe dieses Verfahrens - das Vertrauen der Verbraucher durch solide Größen- und Passformberatung zu stärken.



Derzeitige Größenbestimmungshilfen von Online-Bekleidungshändlern berücksichtigen die Körperform ihrer Kunden nicht. Laut Forschungsergebnissen glauben 86 % der Kunden, dass es beim Online-Einkauf reine Glückssache ist, die richtige Passform zu finden. Weitere drei Viertel geben an, dass sie je nach Einzelhändler unterschiedliche Größen brauchen und 84 % sind enttäuscht, wenn sie eine Nummer größer kaufen müssen. Rakuten Fits Me ist überzeugt, dass Händler all ihren Kunden die perfekte Passform bieten sollten - jedes einzelne Mal. Die Einführung von Fit Origin, Essential Edition, ist eine Antwort auf die dringende Nachfrage auf dem Markt nach einer Technologie, die eine echte Personalisierung ermöglicht - und das basierend auf einer Passformbestimmungstechnik, die bereits überall erhältlich ist.



Vicky Zadeh, CEO von Rakuten Fits Me, meint dazu: "Wir verstehen, dass die richtige Größe nicht unbedingt die richtige Passform bedeutet. Mithilfe jahrelanger Erfahrung und Datenerfassung haben wir eine Technik entwickelt, mit der unsere Einzelhandelskunden die individuellen Passformen und Präferenzen ihrer Kunden verstehen können. Die Vorteile sind unbezahlbar: Eine drastische Reduktion in Warenrücksendungen von Kunden, höhere Kundenzufriedenheit und Kundentreue sowie solide Umsatzsteigerungen unter dem Strich verbessern die Wettbewerbsfähigkeit unserer Einzelhändler im harten Konkurrenzkampf auf diesem Markt."



Fit Origin nimmt drei einfache Maße vom Kunden - Größe, Gewicht, Alter - und berechnet daraus die wahrscheinliche Körperform, um die perfekte Passform für alle Bekleidungsstücke zu erzielen.



Die Technik kombiniert Fachwissen in Bezug auf Bekleidungskategorien, Attribut-Mapping, wissenschaftliche Datenalgorithmen und vorhandene Verbraucherdaten und schafft damit ein tiefgreifendes Verständnis von Körperformen, Maßen und Präferenzen. Der Algorithmus unterstützt außerdem weltweite kulturelle Unterschiede in Körperbau, Passform und Präferenzen von Kunden. Die Daten hierfür wurden aus über 30 Millionen individuellen Profilen zusammengestellt, um akkurate Empfehlungen entwickeln zu können.



Adam Bridegan, SVP Advertising, Digital and eCommerce bei Rhone, meint dazu:



"Rakuten Fits Me ist ein Wegbereiter in der Branche und führend in der Passformtechnik. Mithilfe seiner Lösungen zur Größenbestimmung können wir unsere Kunden auf neue, bessere und persönlichere Weise bedienen. Unsere Online-Einkaufserfahrung hat sich wesentlich verbessert, der Ertragszuwachs ist um mehr als 20 % gestiegen und - was noch wichtiger ist - unsere Kunden sagen uns, wie gut ihnen das Größenbestimmungs-Tool gefällt."



Informationen zu Rakuten Fits Me



Rakuten Fits Me hilft Bekleidungsmarken, Einzelhändlern und Großhändlern, ihre Kunden besser anzusprechen, personalisiert deren Einkaufserfahrung und vermittelt Händlern hilfreiche betriebsrelevante Erkenntnisse durch sein Portfolio von Lösungen, in dessen Mittelpunkt Rakuten Fits Me's Expertise im Bereich Passform steht. Weitere Informationen zu Fit Origin, Essential Edition, finden Sie unter: http://www.fits.me



