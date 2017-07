Von Giovanni Legorano

ROM (Dow Jones)--Die italienische Bank Unicredit ist Opfer einer Cyber-Attacke geworden. Wie der Mutterkonzern der Hypovereinsbank mitteilte, waren die persönlichen Daten von rund 400.000 Kunden von diesem Angriff betroffen.

Es habe zwei Attacken über einen externen Partner der Bank in Italien gegeben, eine im September und Oktober und eine weitere im Juni und Juli, so die Bank. Die Hacker hatten weder Zugriff auf Passwörter noch konnten sie unautorisierte Transaktionen durchführen. Auf einige persönliche und bankbezogene Daten sei aber zugegriffen worden, so Unicredit.

Man habe unmittelbar Maßnahmen ergriffen, um das Leck zu schließen, so die Bank. Die Behörden seien informiert worden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2017 06:41 ET (10:41 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.