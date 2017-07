London - Am 26. Juli 2012 hielt Mario Draghi seine inzwischen berühmte "Whatever it takes"-Rede, in der er ankündigte, die Eurozone mit allen Mitteln am Leben zu erhalten. Stefan Isaacs, Fondsmanager Anleihen bei M&G Investments, erläutert, was die EZB in den letzten fünf Jahren erreicht hat.

1. Die Eurozone ist intakt

2012 hätten eine ganze Reihe Anleger und Ökonomen keinen Cent auf das Fortbestehen der Eurozone gewettet. Nach der Überzeugung vieler müssten sich die Peripherieländer entweder unter Druck aus der gemeinsamen Währung verabschieden oder Kerneuropa würde gehen. Womöglich ist es das grösste Verdienst der EZB, dies verhindert zu haben: Kein Land ist aus dem Euro ausgetreten - und heute sind die Märkte deutlich weniger besorgt.

2. Die Peripherie ist wieder am Markt

Vor fünf Jahren hatten die Refinanzierungskosten der Euro-Peripheriestaaten schwindelerregende Höhen erreicht. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen aus Spanien lag bei 7,5%, die italienischer Titel bei 7%, während Portugal auf ein Niveau von 11% und Griechenland sogar auf 27% gestiegen war. Das spiegelte zumindest teilweise das Risiko einer Rückkehr zu den alten nationalen Währungen wider. Als letzte Instanz und "lender of last resort" hat es die EZB vermocht, den Markt für Länder wie Spanien und Italien wieder zu öffnen und ihre Refinanzierungskosten zu senken. Allmählich haben auch (zumindest einige) Strukturreformen, geldpolitische Anreize und neues Wirtschaftswachstum die Chancen der Peripherieländer erheblich verbessert. Die Rückkehr ...

