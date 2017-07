Die Biotechfirma Curevac will die Krankheitsprävention mit neuen Impfstoffen revolutionieren und wertet einen ersten Test als Erfolg. Bei der Produktentwicklung hoffen die Tübinger auf zusätzliche Hilfe von Bill Gates.

Software-Milliardär Bill Gates sorgte für einiges Aufsehen in der deutschen Biotech-Szene, als er sich im Frühjahr 2015 über seine Bill & Melinda Gates Stiftung mit 46 Millionen Euro an der Tübinger Curevac AG beteiligte. Das ambitionierte Ziel: die Prävention von Krankheiten mit einer völlig neuen Klasse von Impfstoffen zu revolutionieren, die auf dem Botenmolekül Messenger-RNA basieren.

Zwei Jahre später hat das Tübinger Biotechunternehmen, das bisher maßgeblich von SAP-Gründer Dietmar Hopp finanziert wird, in der Fachzeitschrift "The Lancet" erstmals klinische Daten für einen solchen prophylaktischen Impfstoff auf RNA-Basis präsentiert. Sie bestätigen laut Curvac die Sicherheit und Verträglichkeit solcher Impfstoffe und zeigten, dass sie in der Lage sind, eine Immunreaktion zu erzeugen.

Nachdem die Mainzer Firma Biontech jüngst erste vielversprechende Daten für einen individualisierten, therapeutischen RNA-Impfstoff in der Krebsbehandlung publizierte, legt Curevac jetzt nach. Das Unternehmen liefert einen weiteren Beleg dafür, dass eine RNA-Impfung funktionieren könnte - und dies eben auch bei gesunden Menschen, die sich gegen Infektionsrisiken schützen wollen.

