Frankfurt (ots) - Über 2,7 Mio. Menschen in Deutschland praktizieren Yoga (Quelle: BDY). Der lifestylige Trend bewegt die Republik. Auch auf Reisen ist der Sport für Körper und Seele so gefragt wie nie. Mit dem neuen Reiseanbieter Yoga Escapes (www.yogaescapes.de), einer Tochtermarke des Gesundheitsreiseveranstalters Fit Reisen, können Yoga-Fans nun alle Facetten der indischen Heillehre in Europa, Asien und in der Karibik erkunden. Mehr als 200 erlebnisreiche Retreats, organisierte Rückzuge vom Alltag, warten auf reiselustige Einsteiger und Fortgeschrittene des neuen Volkssports. Meike Boss, Yoga-Expertin von Yoga Escapes und selbst bekennende Yogini, verrät die spannendsten Neuheiten.



AcroYoga, eine Kombination aus Yoga und Akrobatik, heißt der neuste Trend, der gerade aus Amerika nach Europa schwappt. Das passende Retreat "Yoga und Zirkus" wird Wagemutigen in der Dominikanischen Republik geboten: In einem kleinen, ökologisch geführten Hotel direkt am Strand können sich Gäste am Trapez in die Lüfte schwingen und mit Yoga wieder zur Ruhe finden. Diese Yoga-Art eignet sich auch für Urlaube mit dem Partner.



Ein Muss für Pferdeliebhaber ist das Retreat "Yoga und Horsemanship" in Irland. Das Programm, das auf einem kleinen, familiengeführten Biobauernhof an der Westküste des Landes angeboten wird, verbindet Yoga mit "Pferdeflüstern". Neben den Yoga- und Meditationseinheiten erlernen die Teilnehmer, wie Verstand und Körpersprache für eine erfolgreiche Kommunikation mit Pferden genutzt werden können.



Wasserratten und Aktive sind bei "Yoga und Stand Up Paddling" in Tarifa in Andalusien richtig. Hier wird nicht nur die innere Balance geschult. Vielfältige Bewegungseinheiten, Functional Training und Yoga-Sessions auf dem Stand-Up Board oder der Dachterrasse mit Blick auf Afrika sollen Körper und Geist stärken und wieder fit für den Alltag machen.



Yoga, Weinproben, Ausflüge und mallorquinische Küche: Mit dem dreitägigen Programm "Yoga und Wein" auf Mallorca können Genießer alle Sinne erfreuen. Das Retreat wird auf der Finca Randa in Algaida unweit von Palma und doch fernab vom Massentourismus angeboten. Urlauber finden Ruhe und Ausgeglichenheit auf dem Anwesen aus dem 13. Jahrhundert oder am 30 Minuten entfernten, berühmten Sandstrand Es Trenc.



Meike Boss erklärt: "Wir haben den Trend zu immer außergewöhnlicheren Yoga-Erlebnissen aufgegriffen und unser Reiseangebot entsprechend zusammengestellt. Kunden können bei uns spannende Erfahrungen sammeln, Gleichgesinnte treffen und zu neuer Ausgeglichenheit finden. Das macht den Urlaub besonders wertvoll und nachhaltig."



Mehr Informationen zu Yoga-Reisen unter www.yogaescapes.de



