Die Bilanzphase in Deutschland geht langsam in die heiße Phase. Die Commerzbank wird in exakt einer Woche ihre Zahlen vorlegen. Erwartet wird eine tiefrote Bilanz. Fabian Strebin vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR erklärt das anstehende Minus mit Personalaufwendungen. Wichtig sei jetzt der Blick auf das operative Geschäft. Anlegern rät Strebin deswegen vor den Zahlen nicht einzusteigen. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um die Deutsche Bank, die Allianz und die Deutsche Börse. Das komplette Interview finden Sie hier.