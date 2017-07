Brechen - Die Timeless Hideaways GmbH, die derzeit eine Unternehmensanleihe 2017/24 mit einer jährlichen Verzinsung von 7,00% am Kapitalmarkt anbietet, hat notariell ein 1.650 qm großes Grundstück in bester Lage auf der Bichlalm in Kitzbühel erworben und wird darauf drei Luxus-Chalets bauen, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Den vollständigen Artikel lesen ...