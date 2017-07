Köln (ots) -



- CamperDays erweitert mit Indie Campers Portfolio um 57 Stationen in fünf Ländern



- Indie Campers bietet kompakte Fahrzeuge und Zusatzleistungen wie Surfboards



- Bequeme Zustellung und Rückgabe am Flughafen auch am Wochenende



Auf CamperDays sind ab sofort Wohnmobile von Indie Campers für Europa buchbar. Damit erweitert sich das Portfolio des Vergleichsportals für Miet-Wohnmobile um 57 Stationen in fünf Ländern: Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und der Schweiz. In Italien und Frankreich finden sich die Stationen nicht nur auf dem Festland, sondern darüber hinaus auch auf den Inseln Sardinien, Sizilien und Korsika.



CamperDays ist der erste deutsche Reiseveranstalter, der Indie Campers im Portfolio hat. Raphael Meese, Produktmanager von CamperDays, freut sich besonders über diese Angebotserweiterung: "Mit Indie Campers haben wir nun kompakte Fahrzeuge im Portfolio, die optimal für einen Roadtrip durch ganz Europa geeignet sind." Kompakt heißt, die Camper bieten trotz überschaubarer Abmessungen Platz für bis zu vier Erwachsene. Zu den besonders kundenfreundlichen Bedingungen von Indie Campers zählt Raphael Meese außerdem die Anmietung ab 18 Jahren, das junge Alter der Fahrzeuge - nicht älter als zwei Jahre - sowie die Möglichkeit zu One-Way-Fahrten. Darüber hinaus können für Wohnmobile von Indie Campers schon im Vorfeld nützliche Extras für den Roadtrip hinzu gebucht werden, wie beispielsweise Surfboards, Paddelboote oder Neoprenanzüge. "Das ist für unsere Kunden natürlich ein großer Vorteil", meint Raphael Meese.



Die Übernahme und Rückgabe der Fahrzeuge erfolgt bei allen Stationen in der Regel am Flughafen. Die Kosten, die hierdurch teilweise für die Bereitstellung der Wohnmobile entstehen, sind auf CamperDays entsprechend ausgewiesen. Für die Bereitstellung am Wochenende, auch am Sonntag, fallen keine Zusatzkosten an. Die Angebote von Indie Campers können auf CamperDays für Reisen bis Anfang 2019 gebucht werden. (PM-ID: 100)



