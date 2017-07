NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen deutet sich am Mittwoch eine fortgesetzte Rekordjagd an. Angetrieben von der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison, die zur Wochenmitte bei einigen Aktien für vorbörslichen Rückenwind sorgt, wird der Dow Jones Industrial etwa 0,3 Prozent im Plus erwartet. Der Broker IG taxierte den Leitindex bei 21 681 Punkten, womit er seinen bisherigen Rekord einstellen würde.

Auch für den breit gefassten S&P 500 sind die erst am Vortag erreichten 2481 Zähler in dem freundlichen Umfeld wohl eher eine Formsache. Ebenso könnte die bisherige Bestmarke von 5950 Punkten beim Technologiewerte-Index Nasdaq 100 ein Thema werden.

Neben der Berichtssaison richten sich die Blicke zur Wochenmitte vor allem auf den später erwarteten Zinsentscheid der Fed. "Eine Zinserhöhung haben Analysten nicht auf dem Radar", sagte Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Spannend könnten seiner Ansicht nach Aussagen zum zuletzt sehr schwachen Dollar und den Inflationserwartungen werden. Auch auf Aussagen zum Abbau der riesigen Bilanz werden Experten genauer achten.

Bei den Einzelwerten gaben aber zunächst Zahlenvorlagen ganz klar den Ton an. Über ein kräftiges Plus von mehr als 3,5 Prozent dürfen sich vorbörslich die Aktionäre von Boeing freuen. Der Flugzeugbauer überraschte nicht nur mit einem unerwartet hohen Gewinn für das zweite Quartal, sondern auch mit seinem nach oben geschraubten Jahresziel.

Vorbörslich stabil entwickelten sich die Papiere von Coca-Cola . Belastet vom Konzernumbau war der Gewinn im zweiten Quartal zwar um 60 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar abgerutscht. Der Getränkeriese schnitt dabei aber etwas besser ab als im Schnitt von Analysten befürchtet.

An das Nasdaq waren vorbörslich einige Chipwerte nach ihren Zahlenvorlagen gefragt. Bei AMD zeichnet sich ein kräftiger Aufschlag von rund 8 Prozent ab, weil der Prozessorspezialist im zweiten Quartal die Erwartungen übertraf. Für die Papiere von Texas Instruments ging es außerdem nach erfreulichen Resultaten um rund 2 Prozent nach oben.

Unter den weiteren Standardwerten waren AT&T mit einem vorbörslichen Kursgewinn von fast 4 Prozent sehr gefragt. Der Telekomkonzern wusste mit seinem Kundenzuwachs positiv zu überraschen. Noch kräftiger um 7 Prozent ging es für die Aktien von US Steel nach oben. Der Stahlhersteller hatte im Zuge seines überraschend guten Quartalsberichts den Gewinnausblick für das Gesamtjahr angehoben.

Bei Amgen und Ford dagegen scheinen die Zahlenvorlagen am Mittwoch nicht gut anzukommen. Für die Titel des Biotech-Unternehmens Amgen und des Autobauers Ford ging es um 2,5 beziehungsweise 1,3 Prozent abwärts. Von Facebook werden die jüngsten Resultate erst nachbörslich erwartet./tih/fbr

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0173 2017-07-26/14:48