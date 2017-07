Boeing profitiert von guten Geschäften mit dem 787-Dreamliner und blickt optimistischer auf das Gesamtjahr. Der Airbus-Rivale hob am Mittwoch zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Prognose an. Im zweiten Quartal verdiente die weltweite Nummer eins der Branche unter dem Strich 1,76 Milliarden Dollar, nach einem Verlust von 234 Millionen vor...

Den vollständigen Artikel lesen ...