Köln (ots) - Rund vier Stunden beste Unterhaltung für die ganz Kleinen: Zum 10. Geburtstag des WDR-Erfolgsformats "Die Sendung mit dem Elefanten" bringt die RC Release Company ein Highlight für Fans in den Handel. Am 4. August erscheint eine Jubiläumsbox, die alle drei bisher veröffentlichten DVDs zur Sendung enthält und somit insgesamt neun Folgen á 25 Minuten bietet. Als Bonus gibt es den Titelsong als Karaoke-Version und Musikclip sowie mit "Tanz den Elefanten" eine lustige Tanzanleitung.



DVD 1 mit dem Titel "Meine erste Party" fasst die besten Geschichten aus der Sendung zusammen, bei denen es ums Feiern geht. Neben dem Elefanten sind auch der kleine Maulwurf sowie Nulli und Priesemut hier in Partylaune. Bekannte TV-Gesichter wie Anke Engelke, André Gatzke und Tanja Mairhofer bringen mit Liedern und Spielen reichlich Stimmung auf jedes Kinderfest.



Auf DVD 2 mit dem Thema "Unterwegs mit Elefant und Hase" erkunden die beliebten Kindercharaktere den Straßenverkehr, machen einen Rundflug und besuchen einen Lotsen am Hamburger Hafen. Lustige Elefanten-Spots sorgen für kurze Verschnaufpausen, bevor es mit Volldampf in die nächste interaktive Runde geht.



Auch bei DVD 3 ist Mitmachen explizit erwünscht: Das Themenspecial "Das kann ich schon!" zeigt vom Basteln bis zum Musizieren jede Menge Möglichkeiten, kreativ zu werden. Hier können die kleinen Zuschauer ihre Talente entdecken - sei es mit Farben zu experimentieren, Sandspiele zu erfinden oder Musikinstrumente selbst zu bauen.



"Die Sendung mit Elefanten" läuft montags bis freitags um 7.25 Uhr im KiKA sowie samstags um 7.50 Uhr im WDR-Fernsehen. Unter dem Motto "Komm mit, wir entdecken was!" weckt der Elefant die kreative Neugier der Kinder. Besonders geeignet für Fernsehanfänger, wird jeder Baustein des vielfach prämierten Vorschulprogramms speziell auf die ganz Kleinen zugeschnitten.



Die komplette digitale Pressemappe steht zur Verfügung unter: http://www.wdr-mediagroup.com/unternehmen/presse/aktuelles



Rezensions- und Verlosungsexemplare sind auf Anfrage erhältlich bei: presse@wdr-mediagroup.com



OTS: WDR mediagroup GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59521 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59521.rss2



Pressekontakt: Andreas Haider PR-Referent Unternehmenskommunikation WDR mediagroup GmbH Ludwigstraße 11 50667 Köln Telefon +49(0)221 2035-1968 andreas.haider@wdr-mediagroup.com www.wdr-mediagroup.com