International Endesa B.V. (IE BV) hat Halbjahresbericht 2017 veröffentlicht.



In den ersten sechs Monaten dieses Jahres erwirtschaftete IE BV einen Nettogewinn von 0,25 Millionen EUR, vor allem durch planmäßige Finanzaktivitäten.



Das Unternehmen führte Management- und Verwaltungsaktivitäten mit eigenen Finanzanlagen und Verbindlichkeiten durch, darin inbegriffen: ECP-Programme, MTN-Programme, konzerninterne Kredite, Kreditlinien und Finanzderivate.



Der Halbjahresbericht 2017 ist unter folgendem Link abrufbar und steht zum Download bereit:



http://www.endesa.com/EN/ACCIONISTAS/RENTAFIJA/RENTAFIJA/estadosfi nancieros



