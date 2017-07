Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Unilever NV von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 56 Euro erhöht. Der geplante Verkauf des Geschäfts mit Brotaufstrichen im zweiten Halbjahr dürfte sich positiv auswirken, schrieb Analyst Karel Zoete in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Der Erlös aus dem Verkauf könnte die Ausschüttungen an die Aktionäre erhöhen./bek/ajx Datum der Analyse: 26.07.2017

