Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Constantin Medien AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Constantin Medien AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.08.2017 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2017-07-26 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Constantin Medien AG Ismaning - WKN 914720 - - ISIN DE0009147207 - Ergänzung der Tagesordnung zur Hauptversammlung der Constantin Medien AG am 23. August 2017 Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 17. Juli 2017 wurde die ordentliche Hauptversammlung der Constantin Medien AG für Mittwoch, den 23. August 2017, in München einberufen. Nach Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung hat die Aktionärin Highlight Event and Entertainment AG, Pratteln, Schweiz, gemäß § 122 Abs. 2 AktG die Ergänzung der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 23. August 2017 um weitere Gegenstände zur Beschlussfassung sowie die unverzügliche Bekanntmachung dieser Ergänzung verlangt. Entsprechend dem Verlangen der Aktionärin Highlight Event and Entertainment AG wird die Tagesordnung deshalb wie folgt ergänzt: 11. *Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern* Die Highlight Event and Entertainment AG schlägt vor, folgende Beschlüsse zu fassen: a) 'Das Aufsichtsratsmitglied Stefan Collorio wird mit Wirkung zum Zeitpunkt des Ablaufs dieser Hauptversammlung abberufen.' b) 'Das Aufsichtsratsmitglied Jörn Arne Rees wird mit Wirkung zum Zeitpunkt des Ablaufs dieser Hauptversammlung abberufen.' c) 'Das Aufsichtsratsmitglied Andrea Laub wird mit Wirkung zum Zeitpunkt des Ablaufs dieser Hauptversammlung abberufen.' d) 'Das Aufsichtsratsmitglied Jan P. Weidner wird mit Wirkung zum Zeitpunkt des Ablaufs dieser Hauptversammlung abberufen.' 12. *Neuwahl von abberufenen Aufsichtsratsmitgliedern* Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds *Stefan Collorio* endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 beschließt. Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds *Jörn Arne Rees* endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 beschließt. Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds *Andrea Laub* endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 beschließt. Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds *Jan P. Weidner* endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat aus, so erfolgt gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft die Wahl eines Nachfolgers für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, es sei denn, die Hauptversammlung beschließt etwas anderes. Die Highlight Event and Entertainment AG schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen, nachdem die Hauptversammlung das bisherige Aufsichtsratsmitglied Stefan Collorio zum Ablauf dieser Hauptversammlung abberufen hat: a) 'Herr *Thomas von Petersdorff-Campen*, Rechtsanwalt in eigener Kanzlei, wohnhaft in München, wird zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Die Amtszeit beginnt nach Ablauf dieser Hauptversammlung der Gesellschaft und endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.' Die Highlight Event and Entertainment AG schlägt ferner vor, folgenden Beschluss zu fassen, nachdem die Hauptversammlung das bisherige Aufsichtsratsmitglied Jörn Arne Rees zum Ablauf dieser Hauptversammlung abberufen hat: b) 'Herr *Markus Prazeller, MLaw*, angestellter Rechtsanwalt bei der Kanzlei Battegay Dürr Wagner AG, Basel, wohnhaft in Basel, Schweiz, wird zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Die Amtszeit beginnt nach Ablauf dieser Hauptversammlung der Gesellschaft und endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.' Die Highlight Event and Entertainment AG schlägt ferner vor, folgenden Beschluss zu fassen, nachdem die Hauptversammlung das bisherige Aufsichtsratsmitglied Andrea Laub zum Ablauf dieser Hauptversammlung abberufen hat: c) 'Frau *Edda Kraft*, Geschäftsführerin der Saxonia Entertainment GmbH, Leipzig, wohnhaft in Leipzig, wird zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Die Amtszeit beginnt nach Ablauf dieser Hauptversammlung der Gesellschaft und endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.' Die Highlight Event and Entertainment AG schlägt ferner vor, folgenden Beschluss zu fassen, nachdem die Hauptversammlung das bisherige Aufsichtsratsmitglied Jan P. Weidner zum Ablauf dieser Hauptversammlung abberufen hat: d) 'Herr *Dr. Gero von Pelchrzim, LL.M.,* Rechtsanwalt in eigener Kanzlei, wohnhaft in Frankfurt am Main, wird zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Die Amtszeit beginnt nach Ablauf dieser Hauptversammlung der Gesellschaft und endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.' Zu a) Herr Thomas von Petersdorff-Campen ist nicht Mitglied in einem gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien. Zu b) Herr Markus Prazeller ist nicht Mitglied in einem gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien. Zu c) Frau Edda Kraft ist Mitglied des Aufsichtsrats der Ludwig Beck AG, München, sowie der Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH und Vorsitzende des Beirats der 'Sabine Christiansen Kinderstiftung'. Darüber hinaus ist Frau Edda Kraft nicht Mitglied in einem gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien. Zu d) Herr Dr. Gero von Pelchrzim, LL.M, ist nicht Mitglied in einem gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien. 13. *Vertrauensentzug gegenüber dem Vorstandsvorsitzenden Fred Kogel durch die Hauptversammlung* Die Highlight Event and Entertainment AG schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 'Dem Vorstandsvorsitzenden Fred Kogel wird das Vertrauen entzogen.' 14. *Aufhebung des in der Hauptversammlung vom 9./10. November 2016 gefassten Beschlusses zu Tagesordnungspunkt 6 über eine Satzungsänderung betreffend die Abberufung der Aufsichtsratsmitglieder* Die Highlight Event and Entertainment AG schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 'Der in der Hauptversammlung vom 9./10. November 2016 zu Tagesordnungspunkt 6 gefaßte Beschluss über eine Satzungsänderung betreffend die Abberufung der Aufsichtsratsmitglieder '§ 5 Abs. 3 Satz 5 der Satzung wird geändert und lautet künftig wie folgt: Die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern bedarf einer Mehrheit von mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen.' wird aufgehoben.' 15. *Beschlussfassung über die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gem. § 147 AktG* Die Hauptversammlung beschließt gemäß § 147 Abs. 1 Satz 1 AktG, dass die Constantin Medien AG Schadensersatzansprüche der Gesellschaft gegen die Vorstandsmitglieder Fred Kogel, Olaf Schröder, Dr. Peter Braunhofer, Leif Arne Anders sowie gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Dieter Hahn sowie gegen den Aktionär Dr. Dieter Hahn und die von Dr. Dieter Hahn kontrollierten KF 15 GmbH und DHV GmbH als jedenfalls ab dem 6. Juli 2016 herrschende Unternehmen der Constantin Medien AG (insbesondere aus §§ 93, 116, 317 AktG) geltend macht, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit Pflichtverletzungen der vorbezeichneten Personen durch Unterlassen und positives Tun im Zusammenhang mit den fehlerhaften und rechtswidrigen Handlungen des Versammlungsleiters Franz Enderle im Vorfeld und auf den Hauptversammlungen der Gesellschaft vom 6. Juli 2016 sowie vom 9./10.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 26, 2017 09:05 ET (13:05 GMT)