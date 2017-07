Alessandro Paini ist der neue Generaldirektor von Sacmi Beverage, jenes Geschäftsbereichs, der seit 2009 alle mit der Planung und der Herstellung von Maschinen und kompletten Anlagen für die Verpackung von Getränken verbundenen Tätigkeiten in sich vereint. Paini ist Maschenbauingenieur und war Schlüsselperson in einem führenden internationalen, in der Entwicklung von Lösungen für die Verpackung von Flüssigkeiten in PET tätigen Konzern. Er kann sich ebenfalls einer langen Erfahrung im Produktmanagement mit umfassenden Koordinierungsfunktionen zwischen R&S, Verwaltung des Bestands globaler Produkte, Entwicklung und Implementierung neuer Verkaufsstrategien rühmen.

