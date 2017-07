Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für McDonalds von 170 auf 180 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Instituts hervor. Entsprechend der Einstufung "Outperform" erwarten die Analysten, dass die Kursentwicklung der Aktie in den kommenden zwölf Monaten um mehr als 15 Prozentpunkte über dem Vergleichsindex am jeweiligen Markt liegen wird./tih/edh Datum der Analyse: 26.07.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0117 2017-07-26/16:18

ISIN: US5801351017