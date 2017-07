mybet Holding SE: mybet neuer Co-Sponsor und offizieller, exklusiver Sportwetten-Partner von Borussia Mönchengladbach

Berlin, 26. Juli 2017. Die mybet Gruppe unterstützt als neuer Co-Sponsor Borussia Mönchengladbach in den kommenden zwei Spielzeiten der Fußball-Bundesliga. Der Verein und der Sportwetten-Anbieter unterzeichneten einen entsprechenden Sponsoring-Vertrag.

Als offizieller Co-Sponsor von Borussia Mönchengladbach und exklusiver Sportwetten-Partner wird mybet zukünftig in vielfältiger Weise im Stadion und in der Außenkommunikation der Borussia präsent sein. Zum Sponsoring-Paket zählen unter anderem Bandenwerbung im Stadion und die Präsenz des mybet-Logos auf dem Mannschaftsbus, aber auch Werbemaßnahmen in den vereinseigenen Online-, Print- und Social Media-Kanälen, im Club.TV- und Radio-Angebot sowie Promotion-Optionen mit Spielern der Bundesligamannschaft.

"Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit mybet, einem Unternehmen, das seit rund 15 Jahren im Sportwettenmarkt etabliert ist", sagte Guido Uhle, Direktor Sponsoring, Catering und Events bei Borussia Mönchengladbach.

Aus der Sicht von mybet zeigt sich der Traditionsverein Borussia Mönchengladbach heute als moderner, am internationalen Fußballgeschäft ausgerichteter Club, der trotzdem seine sympathische Bodenständigkeit und Nähe zu den Fans nicht verliert. Für mybet war die Entscheidung Borussia Mönchengladbach zu unterstützen deshalb aufgrund der hohen Übereinstimmung der Markeninhalte sowie des großen Bekanntheitsgrads der Borussia leicht.

"Fußball ist die mit Abstand wichtigste Sportart, wenn es um Sportwetten geht. Nachdem unsere neu entwickelte Online-Produktplattform nun in Betrieb ist, war es für mybet deshalb an der Zeit, wieder sichtbar im Fußball-Bundesligabetrieb vertreten zu sein. In Borussia aus Mönchengladbach unterstützen wir einen Verein, dessen Image und Entwicklung in den vergangenen Jahren wie maßgeschneidert zu unseren Zielen passt", sagte Markus Peuler, Vorstand der mybet Holding SE.

mybet Holding SE Die mybet Gruppe ist ein in mehreren europäischen Ländern lizenzierter Anbieter von Sportwetten und Online-Casinospielen mit Sitz in Berlin und Standorten in Köln und in Malta. mybet bietet ihre Wett- und Gaming-Produkte über die Internet-Plattform mybet.com sowie per Franchise-System auch in stationären mybet-Wettshops an. Zudem beliefert die Unternehmensgruppe als B2B-Dienstleister regionale Wettanbieter in Europa und Afrika. Die mybet Holding SE ist die Muttergesellschaft der mybet Gruppe. Die Aktien der mybet Holding SE (ISIN DE000A0JRU67) sind an der Frankfurter

Wertpapierbörse im Prime Standard notiert. Weitere Informationen unter www.mybet-se.com | www.mybet.com |

www.mybet-shop.com

Kontakt mybet Holding SE Sebastian Bucher Investor & Public Relations tel +49 30 22 90 83-161 fax +49 30 22 90 83-150 e-mail sebastian.bucher@mybet.com

