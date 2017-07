Hallo, ich möchte euch gerne mein investierbares Wikifolio welches vorstellen. https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfvalinv99 Ich versuche in meiner Meinung nach großartige Unternehmen zu investieren. Auch Firmen welche meiner Einschätzung nach den Turn-Around schaffen könnten, bzw. unter Umständen in Zukunft stärker als die Vergleichsbranche entwickeln, sollen im Fokus stehen. Es können nur Aktien (keine Fonds, Optionen, Hebelprodukte etc.) gehandelt werden. Es wird beabsichtigt Positionen eher langfristig im Depot zu halten. Es sollen die Unternehmen daher vorrangig fundamental bewertet werden. Ich möchte mir regelmäßig die Berichte der Firmen ansehen und bewerte entsprechend ob die Position aufgebaut, gehalten, verringert oder...

