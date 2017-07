Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co nach Zahlen zum zweiten Quartal von 11,00 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate des Stahlhändlers hätten nicht größer überrascht, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Mittwoch. Er rechnet in den kommenden Monaten mit wieder steigenden Stahlpreisen, wovon die Aktie profitieren sollte./edh/gl Datum der Analyse: 26.07.2017

