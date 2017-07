FMW-Redaktion

Was ist der Grund für die Rally an der Wall Street seit der Machtübernahme von Donald Trump? Wirklich die Unternehmensergebnisse der US-Unternehmen, wie es immer wieder heißt? Seltsam, dass die Rally begann und nicht selten besonders impulsiv war in Zeiträumen, in denen US-Unternehmen gar nicht ihre Zahlen berichteten.

Natürlich ist ein Grund die aufgrund der Politik der Notenbanken massiv vorhandenen Liquidität bei gleichzeitig kaum mehr vorhandenen Renditen. Aber das alles war schon da, lange bevor Donald Trump ins Amt gekommen war. Ist es wirklich so, wie manche meinen, dass die Rally unter einer Präsidentin Hillary Clinton genau so abgelaufen wäre? Wir halten das für mehr als unwahrscheinlich, weil Clinton die Wall Street eher mehr als weniger reguliert hätte.

Und das ist vermutlich auch der entscheidende Grund der Trump-Rally: obwohl Trump bislang nichts hat umsetzen können, schon gar nicht die Steuerreform, ist doch eines klar: solange Trump im Amt ist, wird es eher weniger als mehr Regularien geben, wird es auf jeden Fall keine Steueranhebungen geben etc.

