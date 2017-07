Liebe Leser,

am 30.08.2017 soll in der Alten Oper in Frankfurt die diesjährige Hauptversammlung der Biotest AG stattfinden. Stimmberechtigt sind zwar nur die Stammaktionäre, aber im Gegenzug bekommen die Besitzer der Vorzugsaktie eine höhere Dividende. Diese soll für das Geschäftsjahr 2016 0,07 Euro betragen und ist damit um 0,02 Euro höher als die Dividende der Biotest-Stammaktie.

Zuletzt entwickelte sich der Aktienkurs sehr erfreulich

Das Jahr 2017 ist bisher ein sehr ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...