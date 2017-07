Die Opposition in Venezuela verschärft den Kampf gegen Präsident Maduro - mit einem 48-stündigen Generalstreik. Dadurch soll Maduro gezwungen werden, die geplante Wahl abzusagen.

Mit einem 48-stündigen Generalstreik verschärft die Opposition im Krisenland Venezuela den Kampf gegen Präsident Nicolás Maduro. Der sozialistische Staatschef soll mit dem Ausstand an diesem Mittwoch und am Donnerstag gezwungen werden, die für Sonntag geplante Wahl von 545 Mitgliedern einer verfassungsgebenden Versammlung abzusagen. Die Opposition will die Wahl boykottieren, da die von Maduro geplante Zusammensetzung und der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...