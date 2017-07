Liebe Leser,

nachdem die Aktie der Data Modul bereits seit Anfang des Jahres kräftige Kursgewinne verzeichnete, legten sich die Bullen am Mittwoch nochmals tüchtig ins Geschirr. Am Ende des Handelstages stand ein Plus von mehr als 8 % auf dem Kurszettel. Grund war eine erhöhte Prognose für das Geschäftsjahr 2017.

Die konkreten Zahlen

Die verbesserter Guidance erklärt sich aus den vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr, die auf einen "anhaltend positiven ... (Mark de Groot)

